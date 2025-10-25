Москвичка продала квартиру и отдала мошенникам 17 млн, оставив без крова новых жильцов

Пенсионерка из Москвы продала «двушку» у метро «Юго‑Западная» за 17 миллионов рублей, отдав всю сумму мошенникам, а потом отказалась съезжать из квартиры — когда поняла, что натворила. Подробности истории рассказывает Baza.

Дом и квартира. Фото © Telegram / Baza

Семья Силевич давно присматривалась к жилью в столице ради удобства дочери‑студентки — ежедневные два с лишним часа дороги до вуза уже не выдерживались. Выбрали двухкомнатную квартиру, собственницей была 71‑летняя москвичка.

Покупатели подошли к проверке основательно: уточнили, что владелица не состоит на учёте у психиатра и нарколога, заказали юрпроверку, выяснили мотив продажи — женщина сказала, что хочет подарить крупную сумму дочери, а остальное оставить себе на красивую жизнь. Формально всё было чисто: собственность оформили на супруга Силевич, 17 миллионов упали на счёт продавца.

Параллельно пенсионерку под легендой спецоперации «вели» мошенники. Риелтор, почувствовав, что что‑то не так, обратился в полицию; там женщину опросили, и она повторила, что собирается сделать подарок дочери. Но уже после визита в отделение она передала все полученные миллионы аферистам.

На передачу ключей и подписание финальных бумаг хозяйка не пришла. На пороге новой квартиры Силевичей встретил адвокат с иском о признании сделки недействительной. Теперь семья живёт на съёмной, тянет долги с кредитами и судится за ту самую «двушку». Возбуждено ли уголовное дело по факту мошенничества — неизвестно.

К сожалению, история с «двушкой» — далеко не одиночный случай. Ранее Life.ru рассказывал, как похожая схема недавно всплыла в Омске: там 73‑летняя женщина отдала мошенникам 74 миллиона рублей, значительную часть — в золотых слитках и монетах. Злоумышленник представился сотрудником ФСБ и пугал пенсионерку обвинением в финансировании ВСУ.