Пенсионерка из Омска отдала «сотруднику ФСБ» золотые слитки, монеты и пачку евро на 74 млн

В Омске пожилая женщина лишилась 74 млн рублей, значительная часть которых хранилась в золотых слитках и монетах. Как сообщили в полиции, деньги она передала мошеннику, представившемуся «сотрудником ФСБ».

Злоумышленник сообщил 73-летней женщине, что она якобы попала в списки подозреваемых в финансировании ВСУ, а потому ей светит наказание по статье о госизмене. Под этим предлогом он потребовал «задекларировать» все сбережения и ювелирные изделия, после чего женщина передала ему ценности.

Сначала она раскидала по указанным счетам 4,5 миллиона рублей, а потом собрала 7 слитков золота, 50 золотых монет и 10 тысяч евро наличными. Всё это женщина отдала курьеру. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

