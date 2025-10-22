«Милявская — дура»: Лолита едва не стала жертвой телефонных мошенников
Лолита Милявская. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya
Певица Лолита Милявская в видеообращении с присущей ей самоиронией описала, как чуть не лишилась данных из-за телефонных мошенников. По её признанию, она «попалась с первого раза».
Лолита едва не стала жертвой телефонных мошенников. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya
Когда Лолита ехала к стоматологу, ей позвонили аферисты, выдав себя за представителей транспортной компании. Поскольку певица действительно ждала доставку микрофонов, это не вызвало у неё подозрений, и она сказала код злоумышленникам.
«Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала», — услышала в ответ артистка.
«Толковые люди», находившиеся рядом, мгновенно помогли сменить пароли и защитить данные. А через «Госуслуги» певица заблокировала финансовые операции с имуществом и кредитами.
«Мы все думаем, что мы умные, непробиваемые. И я так думала», — призналась Лолита.
Ранее Лолита откровенно рассказала, из-за чего обратилась к психиатру. По словам артистки, в этом нет ничего постыдного — наоборот, это проявление силы. Певица обратилась за помощью из-за тревожности. Лолита также подчеркнула, что доверяет только проверенным специалистам.
