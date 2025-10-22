«Милявская — дура»: Лолита едва не стала жертвой телефонных мошенников

Певица Лолита Милявская в видеообращении с присущей ей самоиронией описала, как чуть не лишилась данных из-за телефонных мошенников. По её признанию, она «попалась с первого раза».

Лолита едва не стала жертвой телефонных мошенников. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Когда Лолита ехала к стоматологу, ей позвонили аферисты, выдав себя за представителей транспортной компании. Поскольку певица действительно ждала доставку микрофонов, это не вызвало у неё подозрений, и она сказала код злоумышленникам.

«Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала», — услышала в ответ артистка.

«Толковые люди», находившиеся рядом, мгновенно помогли сменить пароли и защитить данные. А через «Госуслуги» певица заблокировала финансовые операции с имуществом и кредитами.

«Мы все думаем, что мы умные, непробиваемые. И я так думала», — призналась Лолита.

