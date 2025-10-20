Сектор Газа
20 октября, 11:37

Лолита откровенно рассказала, из-за чего обратилась к психиатру

Обложка © Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

На концерте в честь дня рождения телеканала «МУЗ-ТВ» в Кремлевском дворце певица Лолита Милявская откровенно рассказала, что прошла курс лечения у психиатра.

По словам артистки, в этом нет ничего постыдного — наоборот, это проявление силы.

«Зачем мучиться? Я не люблю неудобно жить. Тревожность — это очень неудобное чувство. Ты с ним плохо засыпаешь, ты встаешь — тебя колбасит. Лучше с врачом пройти корректирующее лечение, которое никак не сказывается на окружающих», — приводит слова певицы «Звездач».

Лолита подчеркнула, что доверяет только проверенным специалистам:
«Я верю в классическую медицину, в людей, которые учились у хороших академиков. Никакой новомодной фигни!»

Кроме того, певица рассказала о своих отношениях с дочерью Евой. Артистка призналась, что не прибегает к физическим наказаниям, хотя сама в детстве часто сталкивалась с ремнем:
«Я не бью своего ребенка и не ругаю. Она особенная, и я стараюсь быть рядом, а не сверху».

1. Регина Тодоренко
Телеведущая призналась, что несколько лет страдала от панических атак и тревожных состояний. Она проходила психотерапию и говорила, что «главное — не стыдиться просить помощи».

2. Настасья Самбурская
Актриса рассказывала, что долго боролась с депрессией и эмоциональными срывами. По её словам, обращение к психиатру помогло «вернуться в реальность» и начать новую жизнь без страха и раздражения.

3. Юлия Савичева
Певица делилась, что после родов столкнулась с послеродовой депрессией. В одном из интервью призналась, что её спасло лечение и поддержка мужа: «Не бойтесь говорить о своём состоянии, это не слабость».

4. Александр Панайотов
Исполнитель признавался, что в период пандемии у него начались проблемы с тревожностью и бессонницей. Он обратился к специалистам и активно говорит о важности психологического здоровья артистов.

5. Лера Кудрявцева
Телеведущая рассказывала, что после болезни и перегрузок у неё началась апатия и панические атаки. Она подчеркнула, что «ничего стыдного нет в визите к психиатру — это такая же медицина, как и любая другая».

