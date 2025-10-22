Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 02:51

Мошенники отправляют письма россиянам с фишинговыми ссылками на «призы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Аферисты начали использовать новую мошенническую схему с фишинговыми рассылками. В письмах говорится о «призе за активность» на популярных маркетплейсах, который якобы можно получить, перейдя по специальной ссылке. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно агентству, в письмах содержится ссылка, переход по которой запускает скрипт с загрузкой вредоносного ПО. Программа предоставляет мошенникам удалённый доступ к устройствам.

В Петербурге мошенники выманили у блокадницы 2,4 млн рублей
В Петербурге мошенники выманили у блокадницы 2,4 млн рублей

А ранее телефонные мошенники стали обращаться к россиянам с предложениями заключить договоры на поставку тепловой энергии, чтобы получить доступ к их персональным данным. Аферисты выдают себя за сотрудников тепловых компаний, и настаивают на оформлении договора на поставку тепловой энергии. Под предлогом оформления договора мошенники запрашивают паспортные данные и другую личную информацию. В результате они получают доступ к кредитной истории, информации о работе и личному кабинету на «Госуслугах».

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar