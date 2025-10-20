В Петербурге мошенники выманили у блокадницы 2,4 млн рублей
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Блокадница из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников. Пенсионерка лишилась 2,4 миллиона рублей после звонка «сотрудника ФСБ». Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, злоумышленник убедил женщину 1938 года рождения в том, что её счета используются для финансирования украинских террористов и потребовали передать деньги курьеру для «декларации».
Старушка передала деньги курьеру, явившемуся в её квартиру в доме № 27 по проспекту Шаумяна. Позже они с дочерью обратились в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенников с поддельными ссылками на льготы. Кстати, аферисты начали красть личные данные под видом стажировки. Кроме того, россиян предупредили о мошенничестве с зачислением денег «по ошибке».
