20 октября, 08:55

В Петербурге мошенники выманили у блокадницы 2,4 млн рублей

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Блокадница из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников. Пенсионерка лишилась 2,4 миллиона рублей после звонка «сотрудника ФСБ». Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, злоумышленник убедил женщину 1938 года рождения в том, что её счета используются для финансирования украинских террористов и потребовали передать деньги курьеру для «декларации».

Старушка передала деньги курьеру, явившемуся в её квартиру в доме № 27 по проспекту Шаумяна. Позже они с дочерью обратились в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

«Хочешь, я убью соседей?» Мошенники придумали новую схему развода россиян
Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенников с поддельными ссылками на льготы. Кстати, аферисты начали красть личные данные под видом стажировки. Кроме того, россиян предупредили о мошенничестве с зачислением денег «по ошибке».

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

