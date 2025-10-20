«Хочешь, я убью соседей?» Мошенники придумали новую схему развода россиян

Мошенники разработали новую схему обмана, основанную на эксплуатации человеческого сострадания через фальшивые объявления о смерти соседей, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, злоумышленники размещают в подъездах многоквартирных домов правдоподобные рукописные объявления с именами, бытовыми подробностями и банковскими реквизитами для помощи в организации похорон.

Эксперт подчеркнул, что аферисты используют простой человеческий язык для вызова доверия и играют на естественном желании поддержать близких усопшего. Аналогичная схема работает в цифровом пространстве, где вместо реквизитов предлагают вредоносные файлы с расширением .APK под видом фотографий. Он рекомендовал проверять подобные обращения через управляющую компанию или соседей, а также не устанавливать подозрительные приложения из мессенджеров.

«Если же вы по ошибке установили подозрительный файл из сообщения, проверьте свой смартфон или компьютер надёжным антивирусом. После этого обязательно поменяйте пароли от всех важных сервисов: от почты, банковских приложений и социальных сетей», — отметил собеседник RT.