Вешайте трубку! Россиян предупредили о мошенничестве с зачислением денег «по ошибке»
Защититься от мошеннической схемы с зачислением средств на карту «по ошибке» можно, проверив, была ли транзакция реальной. Такую рекомендацию россиянам дал IT-эксперт Игорь Бедеров. По его словам, злоумышленники часто лишь имитируют перевод, рассылая фальшивые сообщения от имени банка.
«Потому что многие мошенники просто делают рассылку сообщений о том, что вы получили деньги якобы с номера банка, а потом звонят, но фактически деньги не переводились. В таком случае вы просто смело вешаете трубку», — подчеркнул специалист.
Если же деньги действительно поступили на счёт, и вслед за этим начались угрозы, необходимо официально зафиксировать этот факт. Собеседник RT уточнил, что средства нельзя снимать, а о поступлении от неизвестных лиц следует немедленно сообщить в банк и в правоохранительные органы при необходимости.
