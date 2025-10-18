Вешайте трубку! Россиян предупредили о мошенничестве с зачислением денег «по ошибке»

Защититься от мошеннической схемы с зачислением средств на карту «по ошибке» можно, проверив, была ли транзакция реальной. Такую рекомендацию россиянам дал IT-эксперт Игорь Бедеров. По его словам, злоумышленники часто лишь имитируют перевод, рассылая фальшивые сообщения от имени банка.

«Потому что многие мошенники просто делают рассылку сообщений о том, что вы получили деньги якобы с номера банка, а потом звонят, но фактически деньги не переводились. В таком случае вы просто смело вешаете трубку», — подчеркнул специалист.