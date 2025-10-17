МВД предупредило с новой схеме аферистов с незванным зачислением на карту

Неожиданные переводы на банковские карты могут использоваться мошенниками для обмана граждан. Злоумышленники могут запугивать россиян, вовлекать их в схемы обналичивания или финансирования террористических организаций. Об этом предупредило МВД РФ в своём Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

«Неожиданный перевод на карту может оказаться не подарком, а частью мошеннической схемы», — говорится в сообщении.

В МВД посоветовали сначала проверить, действительно ли деньги зачислены на счёт через мобильное приложение или сайт банка, и в случае подтверждения обратиться в банк для регистрации обращения и проверки источника перевода. Переводить средства самостоятельно не рекомендуется — лучше использовать официальные функции возврата, если они предусмотрены банком.

Кроме того, нельзя расходовать полученные деньги: даже небольшие суммы могут быть признаны неосновательным обогащением, что повлечёт возврат средств и возможные судебные издержки. Ведомство также рекомендует сохранять переписку и звонки, связанные с переводом, чтобы при необходимости использовать их при разбирательстве.

Ранее сообщалось о новой схеме хищения средств, связанной с внутридомовым и внутриквартирным оборудованием (ВДГО и ВКГО). Мошенники звонят гражданам, ссылаясь на изменения законодательства 2023 года, и убеждают срочно заключить договор на техническое обслуживание только через «специализированную организацию». Для убедительности злоумышленники указывают «номер талона» и направляют человека на сайт, имитирующий официальный ресурс.