Мошенники освоили новый способ обмана — заключение договоров на тепло

Телефонные злоумышленники стали обращаться к россиянам с предложениями заключить договоры на поставку тепловой энергии, чтобы получить доступ к их персональным данным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аферисты звонят гражданам, выдавая себя за работников тепловых компаний, и настаивают на оформлении договора на поставку тепловой энергии. Под предлогом оформления договора мошенники запрашивают паспортные данные и другую личную информацию. Получив эти сведения, преступники получают доступ к кредитной истории, информации о работе и личному кабинету на «Госуслугах».

Ранее российские правоохранительные органы пресекли масштабные схемы кибермошенничества. Было установлено, что более миллиона активных номеров были оформлены всего на пятьдесят шесть граждан. Эта аномальная статистика свидетельствует о широком использовании подставных лиц для легализации каналов связи, используемых в криминальных целях. Российские структуры смогли изъять свыше двух тысяч сим-боксов. Согласно оценкам ведомства, данное оборудование позволяло злоумышленникам осуществлять до двадцати миллионов мошеннических звонков ежедневно.