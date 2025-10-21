Российская прокуратура взыскала с дропперов свыше миллиарда рублей

Российские прокуроры взыскали с дропперов через суды более миллиарда рублей. Данное заявление сделал генеральный прокурор России Александр Гуцан, выступая на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ.

Генпрокурор уточнил, что суды полностью удовлетворили исковые требования ведомства к этим лицам, которые помогают мошенникам получать похищенные деньги. Он отметил, что за последние три года успешно сформировалась практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения. Гуцан подчеркнул, что исковая работа органов прокуратуры занимает важное место в арсенале методов борьбы с кибермошенничеством.

Он также констатировал, что общий ущерб от киберпреступлений в стране исчисляется сотнями миллиардов рублей. Четверть от этой общей суммы составляют средства, похищенные у граждан.

«За последние 5 лет удельный вес киберпреступлений в России достиг 40% от всех (видов преступлений), поставленных на учет. В прошлом году их число превысило 765 тысяч. Ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей, четверть из них — это средства, похищенные у граждан», — отметил он.

Наиболее уязвимыми перед лицом таких угроз остаются пенсионеры и несовершеннолетние. Он заявил, что у преступников нет никаких морально-нравственных барьеров, и они широко применяют методы социальной инженерии. Генпрокурор добавил, что большинство деяний носят «организованный трансграничный» характер, что значительно усложняет их пресечение.

Ранее сообщалось, что недавно жертвой мошенников стала блокадница из Санкт-Петербурга. Её лишили 2,4 миллиона рублей после звонка «сотрудника ФСБ». Пенсионерку напугали тем, что её счета используются для финансирования украинских террористов.