Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 08:01

В Москве впервые завели дело за продажу телефонных номеров по фальшивкам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wisely

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wisely

В Москве впервые возбудили уголовное дело за незаконную передачу телефонных номеров. Как сообщили в пресс-службе МВД, речь идёт о нарушении новой статьи Уголовного кодекса — 274.4, которая вступила в силу 1 сентября и касается незаконной организации передачи абонентских номеров.

По данным следствия, житель Химок получил предложение «подзаработать» и оформлял сим-карты на юридические лица по поддельным доверенностям. Номера он передавал третьим лицам, получая за каждый по 9 тысяч рублей. При задержании у мужчины нашли смартфоны, сим-карты и подложные документы.

Это первое дело по новой статье. Согласно закону, за участие в такой схеме предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а за её организацию — до трёх лет тюрьмы или штраф до 700 тысяч рублей.

Call-центры научились обходить маркировку звонков, раскрыта новая схема
Call-центры научились обходить маркировку звонков, раскрыта новая схема

Новая статья 274.4 УК РФ появилась после серии расследований о продаже сим-карт и передаче номеров «в обход закона». Речь идёт о схемах, когда на подставных лиц оформляются десятки и сотни номеров, которые затем используются в теневых телеком-услугах, мошенничестве, рассылках спама или для анонимной регистрации в интернете.

Закон был принят в июле 2024 года и вступил в силу 1 сентября. Он направлен на борьбу с так называемыми «серыми регистраторами» — посредниками, которые оформляют номера на чужие компании и перепродают их третьим лицам.

Диалект и жаргон: Психолог раскрыл уловки, которые выдают телефонных мошенников
Диалект и жаргон: Психолог раскрыл уловки, которые выдают телефонных мошенников

Теперь подобная деятельность считается уголовно наказуемой: за участие грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а за организацию схемы — до трёх лет тюрьмы или штраф до 700 тысяч.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Мужчину, записавшего жену в телефоне как «Пухляшка», обязали выплатить компенсацию
Мужчину, записавшего жену в телефоне как «Пухляшка», обязали выплатить компенсацию
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar