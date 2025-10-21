В Москве впервые завели дело за продажу телефонных номеров по фальшивкам

В Москве впервые возбудили уголовное дело за незаконную передачу телефонных номеров. Как сообщили в пресс-службе МВД, речь идёт о нарушении новой статьи Уголовного кодекса — 274.4, которая вступила в силу 1 сентября и касается незаконной организации передачи абонентских номеров.

По данным следствия, житель Химок получил предложение «подзаработать» и оформлял сим-карты на юридические лица по поддельным доверенностям. Номера он передавал третьим лицам, получая за каждый по 9 тысяч рублей. При задержании у мужчины нашли смартфоны, сим-карты и подложные документы.

Это первое дело по новой статье. Согласно закону, за участие в такой схеме предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а за её организацию — до трёх лет тюрьмы или штраф до 700 тысяч рублей.

Новая статья 274.4 УК РФ появилась после серии расследований о продаже сим-карт и передаче номеров «в обход закона». Речь идёт о схемах, когда на подставных лиц оформляются десятки и сотни номеров, которые затем используются в теневых телеком-услугах, мошенничестве, рассылках спама или для анонимной регистрации в интернете.

Закон был принят в июле 2024 года и вступил в силу 1 сентября. Он направлен на борьбу с так называемыми «серыми регистраторами» — посредниками, которые оформляют номера на чужие компании и перепродают их третьим лицам.

Теперь подобная деятельность считается уголовно наказуемой: за участие грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет, а за организацию схемы — до трёх лет тюрьмы или штраф до 700 тысяч.