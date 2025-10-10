Мужчину, записавшего жену в телефоне как «Пухляшка», обязали выплатить компенсацию

Верховный суд Турции признал мужчину виновным в серьёзном нарушении супружеских прав и унижении достоинства супруги. Причиной послужило то, что он сохранил номер своей жены в телефонной книге под именем «Tombik», что переводится как «Пухляшка». Об этом передаёт турецкая газета Sabah.

Инициатором судебного разбирательства стала супруга, которая подала на развод, утверждая, что такое обращение со стороны мужа унижает её достоинство и разрушает их брак.

Рассмотрев представленные доказательства, суд пришёл к заключению, что использование подобного прозвища действительно носит унизительный характер. Верховный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому мужчина обязан выплатить бывшей жене материальную и моральную компенсацию.

Мы часто даже не догадываемся, как сильно наши слова влияют на отношения. Кажется, что это всего лишь фразы, брошенные мимоходом или сказанные в раздражении. Ранее Life.ru узнал, какие фразы становятся настоящим ядом для отношений и что говорить вместо них, чтобы быть услышанными, но не разрушить брак.