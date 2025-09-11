Жена блогера Портнягина попросила суд простить ей более 30 отмытых млн рублей

Супруга блогера Дмитрия Портнягина Екатерина признала вину в легализации части средств и даче взятки, попросив суд исключить из обвинения 31,5 миллиона рублей. Данную информацию передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

На заседании в Мещанском суде Екатерина Портнягина заявила, что использовала эти средства на лечение ребёнка с проблемами здоровья и личные нужды, включая транспортные расходы и проживание. Она слёзно просила суд проявить снисхождение, признав совершение ошибки. При этом женщина полностью признала факт дачи взятки в размере 300 тысяч рублей должностному лицу префектуры СВАО Москвы.

По данным следствия, общая сумма легализованных средств превышает 92 миллиона рублей. Портнягина пояснила, что в настоящее время занимает должность генерального директора собственной компании с месячным доходом 250 тысяч рублей. При этом существенную помощь в выплате ипотеки размером 1,5 миллиона рублей ежемесячно оказывает супруг.