Маск обрубил связь мошенникам из Мьянмы, отключив более 2500 комплектов Starlink
Илон Маск. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson
Основанная американским предпринимателем Илоном Маском компания SpaceX отключила в Мьянме свыше 2500 терминалов Starlink, которые использовались организованными мошенническими группами. Об этом заявила вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink Лорен Дрейер.
«В тех случаях, когда мы обнаруживаем реальные нарушения, мы принимаем соответствующие меры, включая сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Например, в Мьянме компания SpaceX заблаговременно выявила и отключила более 2,5 тысячи комплектов Starlink вблизи предполагаемых мошеннических центров», — написала она на странице в соцсети X.
Напомним, на днях власти Мьянмы провели успешную операцию, в ходе которой силовики штурмом взяли две хорошо укреплённые базы и колл-центр KK Park, где в рабских условиях удерживали множество людей. Там, к слову, и обнаружили 30 терминалов Starlink. Установлено, что объектом владел известный криминальный авторитет Ван Куок-кой по кличке Сломанный Зуб. После разгрома этого преступного центра более тысячи иностранцев, содержавшихся в неволе, пересекли границу и прибыли на территорию Таиланда, о чём официально сообщил представитель министерства иностранных дел королевства. В МИД РФ сообщали, что освобождённые из этих колл-центров россияне уже возвращены на родину.
