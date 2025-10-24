Маск обрубил связь мошенникам из Мьянмы, отключив более 2500 комплектов Starlink

Основанная американским предпринимателем Илоном Маском компания SpaceX отключила в Мьянме свыше 2500 терминалов Starlink, которые использовались организованными мошенническими группами. Об этом заявила вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink Лорен Дрейер.

«В тех случаях, когда мы обнаруживаем реальные нарушения, мы принимаем соответствующие меры, включая сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру. Например, в Мьянме компания SpaceX заблаговременно выявила и отключила более 2,5 тысячи комплектов Starlink вблизи предполагаемых мошеннических центров», — написала она на странице в соцсети X.