Более тысячи иностранцев бежали из Мьянмы после разгрома колл-центров с рабами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yellow duck
Более тысячи иностранцев пересекли границу Мьянмы с Таиландом после того, как мьянманские военные разгромили крупный мошеннический кол-центр KK Park. Об этом сообщил гендиректор департамента информации и пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
«Согласно последней информации, которую мы получили сегодня утром из министерства внутренних дел, 1049 человек пересекли границу с Таиландом. В настоящее время они находятся в районе города Мэсот, где был создан оперативный штаб», — отметил он.
Все прибывшие пройдут проверку и будут распределены на две категории: причастные к преступной деятельности и их бывшие пленники.
Пхалангкун уточнил, что среди прибывших россиян нет. В общей группе — граждане 26 стран. Самую большую долю составляют выходцы из Индии, далее — из Китая, Вьетнама, ряда стран Африки и Центральной Азии. Таиланд, по словам представителя МИД, внимательно отслеживает ситуацию и намерен гуманно отнестись к людям.
Ранее Life.ru сообщал, что правительственные войска в Мьянме захватили две укреплённые базы и колл-центр KK Park. Там незаконно удерживали множество людей в рабских условиях. Владельцем оказался известный мафиози Ван Куок-кой по прозвищу Сломанный Зуб.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.