Более тысячи иностранцев бежали из Мьянмы после разгрома колл-центров с рабами

Более тысячи иностранцев пересекли границу Мьянмы с Таиландом после того, как мьянманские военные разгромили крупный мошеннический кол-центр KK Park. Об этом сообщил гендиректор департамента информации и пресс-секретарь МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.

«Согласно последней информации, которую мы получили сегодня утром из министерства внутренних дел, 1049 человек пересекли границу с Таиландом. В настоящее время они находятся в районе города Мэсот, где был создан оперативный штаб», — отметил он.

Все прибывшие пройдут проверку и будут распределены на две категории: причастные к преступной деятельности и их бывшие пленники.

Пхалангкун уточнил, что среди прибывших россиян нет. В общей группе — граждане 26 стран. Самую большую долю составляют выходцы из Индии, далее — из Китая, Вьетнама, ряда стран Африки и Центральной Азии. Таиланд, по словам представителя МИД, внимательно отслеживает ситуацию и намерен гуманно отнестись к людям.