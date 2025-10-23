Владельцем рабских колл-центров в Мьянме оказался герой фильма «Казино»

Владельцем сети рабских колл-центров в Мьянме, откуда была освобождена россиянка и где погибла гражданка Белоруссии, оказался известный мафиози Ван Куок-кой по прозвищу Сломанный Зуб. Такие данные приводит Kp.ru по итогам собственного журналистского расследования.

«Организаторы колл-центров заманивают к себе граждан многих стран, в том числе из России», — ранее сообщал сотрудник посольства РФ в Таиланде Илья Ильин, описывая схему работы преступной сети.

В ходе недавней операции правительственных войск Мьянмы был взят под контроль расположенный у тайской границы центр KK Park, где содержались свыше двух тысяч человек, включая иностранных граждан. Среди освобождённых оказалась россиянка Дашима Очирнимаева, тогда как гражданка Белоруссии Вера Кравцова погибла.

Журналистам удалось установить, что инициалы владельца лагеря зашифрованы в названии KK Park. Им оказался 70-летний уроженец китайского Макао Ван Куок-кой, бывший криминальный авторитет, контролировавший игорный бизнес и командовавший группировкой численностью до десяти тысяч боевиков.

«Мафиози заказывал в Гонконге съёмки художественного фильма о себе — он вышел в 1998 году под названием «Казино», однако накануне премьеры его арестовали», — отмечает издание.

После 14-летнего тюремного срока он перенёс деятельность в Мьянму и Камбоджу, создав для прикрытия Всемирную организацию истории и культуры.

В приграничном районе близ города Мьявади преступник арендовал 157 квадратных километров территории, где разместил три лагеря для принудительного труда. Текущее местонахождение Сломанного Зуба, также находящегося под санкциями США, остаётся неизвестным — последний раз его видели в Лаосе в прошлом году.

