Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 09:10

В МИД сообщил об освобождении россиян, которых удерживали в колл-центрах в Мьянме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Несколько россиян, которых удерживали в мьянманских мошеннических кол-центрах, были освобождены и уже прибыли в Россию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Несколько человек нам удалось не то, что освободить, по крайней мере, изъять их из этой сети кол-центров. <…> Несколько человек нам уже удалось переправить в Россию через Таиланд», — сказал он в разговоре с журналистами.

Руденко также поблагодарил власти Мьянмы и Таиланда за их помощь и поддержку, подчеркнув, что они оперативно откликнулись на ситуацию.
Правительственные войска Мьянмы отбили колл-центр с иностранными рабами
Правительственные войска Мьянмы отбили колл-центр с иностранными рабами

Ранее стало известно, что одним из таких случаев стало похищение 24-летней Дашимы Очирнимаевой, о пропаже которой 26 сентября сообщил посол России в Таиланде. Девушку обманным путём вывезли в Мьянму и принуждали к работе в мошенническом колл-центре, угрожая наказанием в случае отказа. В результате Дашима была передана российским дипломатам.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • мьянма
  • таиланд
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar