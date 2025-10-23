В МИД сообщил об освобождении россиян, которых удерживали в колл-центрах в Мьянме

Несколько россиян, которых удерживали в мьянманских мошеннических кол-центрах, были освобождены и уже прибыли в Россию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Несколько человек нам удалось не то, что освободить, по крайней мере, изъять их из этой сети кол-центров. <…> Несколько человек нам уже удалось переправить в Россию через Таиланд», — сказал он в разговоре с журналистами.

Руденко также поблагодарил власти Мьянмы и Таиланда за их помощь и поддержку, подчеркнув, что они оперативно откликнулись на ситуацию.

Ранее стало известно, что одним из таких случаев стало похищение 24-летней Дашимы Очирнимаевой, о пропаже которой 26 сентября сообщил посол России в Таиланде. Девушку обманным путём вывезли в Мьянму и принуждали к работе в мошенническом колл-центре, угрожая наказанием в случае отказа. В результате Дашима была передана российским дипломатам.