Мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные коды на маркетплейсах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23
Мошенники, прикрываясь предложениями о трудоустройстве на маркетплейсах, выманивают у граждан личные данные и коды авторизации, которые впоследствии используют для оформления микрозаймов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Злоумышленники, представляясь работодателями, связываются с гражданами и, получив доступ к их персональным данным, убеждают сообщить код авторизации, полученный в СМС.
«После чего [мошенники] от лица потерпевшего оформляют микрозаймы на сайтах микрофинансовых организаций», — подчеркнули в МВД.
Ранее МВД раскрыло мошенническую схему, связанную с рассрочкой на маркетплейсах. Преступники крадут деньги россиян, оформляя покупки в рассрочку с использованием старых, неактивных номеров телефонов. Для оплаты они применяют данные банковских карт реальных владельцев, которые были сохранены в их учётных записях.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.