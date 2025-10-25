Мошенники оформляют микрозаймы, используя похищенные коды на маркетплейсах

Мошенники, прикрываясь предложениями о трудоустройстве на маркетплейсах, выманивают у граждан личные данные и коды авторизации, которые впоследствии используют для оформления микрозаймов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Злоумышленники, представляясь работодателями, связываются с гражданами и, получив доступ к их персональным данным, убеждают сообщить код авторизации, полученный в СМС.

«После чего [мошенники] от лица потерпевшего оформляют микрозаймы на сайтах микрофинансовых организаций», — подчеркнули в МВД.

Ранее МВД раскрыло мошенническую схему, связанную с рассрочкой на маркетплейсах. Преступники крадут деньги россиян, оформляя покупки в рассрочку с использованием старых, неактивных номеров телефонов. Для оплаты они применяют данные банковских карт реальных владельцев, которые были сохранены в их учётных записях.