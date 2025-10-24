В преддверии холодов мошенники пытаются «нагреть» россиян через фиктивные договоры

Мошенники пытаются обмануть россиян, представляясь сотрудниками теплоснабжающих организаций и предлагая заключить фиктивные договоры на поставку тепловой энергии. Об этом «Вечерняя Москва» сообщила со ссылкой на эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, который предупредил, что под этим предлогом злоумышленники получают паспортные данные и другую персональную информацию граждан.

Полученные сведения открывают для аферистов доступ к кредитной истории и личным кабинетам на портале «Госуслуги», а также позволяют оформлять займы, регистрировать фирмы-однодневки и проводить мошеннические операции с недвижимостью. Эксперт рекомендовал немедленно прекращать подобные разговоры и самостоятельно перезванивать в официальные организации для проверки информации, поскольку ни одна государственная или коммунальная служба не запрашивает конфиденциальные данные по телефону.

Специалист отметил, что мошенники целенаправленно используют доверие пожилых людей, которые могут не заметить поддельные платёжные документы. В МВД неоднократно предупреждали, что официальные организации никогда не запрашивают коды доступа или паспортные данные через телефонные звонки или мессенджеры.