Мошенники рассылают сообщения от несуществующего сервиса для хищения данных

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют фейковые сайты несуществующих сервисов доставки, для кражи банковских данных. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании Angara Security.

«По новому сценарию жертвы получают сообщения от имени несуществующего сервиса. Им предлагают получить выплату за оплаченный покупателем товар, уже переданный курьеру. В других рассылках используются названия логистических компаний. Для получения якобы зарезервированных средств получателю предлагается перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты и контактный телефон», — объяснили в компании.

Для людей, не разбирающихся в тонкостях работы курьерских служб, названия сервисов могут показаться вполне правдоподобными, а обещаемые выплаты – привлекательными, рассказал эксперт Angara MTDR Арсений Пашинский.

Кроме того, если жертва сомневается или медлит, оператор онлайн-поддержки оказывает на неё давление, контролируя каждый шаг в режиме реального времени. Представители компании призывают граждан к повышенной бдительности: не переходить по ссылкам, полученным от сомнительных источников, а самостоятельно находить сайт курьерской службы через поисковик. Важно тщательно проверять оформление веб-сайтов, сравнивать доменное имя с официальным адресом компании, и убеждаться в наличии защищённого соединения (HTTPS) и действующего SSL-сертификата.

Ранее Life.ru рассказал об ещё одной новой мошеннической схеме, когда злоумышленники звонят россиянам, предлагая заключить договор на поставку тепловой энергии. Цель этих звонков – получение доступа к личным данным жертвы, в результате чего мошенники завладевают логином и паролем от учетной записи на портале «Госуслуги».