Эксперты призывают создать в России киберполицию. Без неё «Госуслуги» продолжат взламывать

Правоохранители должны тщательнее проверять заявления граждан о попытках взлома аккаунтов и оформления кредитов на их имя, считает юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В беседе с Life.ru он пояснил, что сотрудники дознания формально правы, когда отказывают в возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве — ведь ущерб в таких случаях не наступает, если сработал запрет на оформление кредитов. Однако, отметил эксперт, подобные попытки должны рассматриваться как покушение на преступление.

Преодолеть потенциальный отказ можно составлением квалифицированного обращения, где подробно описаны попытки завладеть средствами через МФО, с указанием сумм несостоявшихся займов. Заявителю стоит прямо указать, что он просит возбудить уголовное дело по факту покушения на мошенничество Александр Хаминский юрист

Он добавил, что кроме заявления по статье о мошенничестве, гражданам следует обращаться и по статье 272 УК РФ — о неправомерном доступе к компьютерной информации.

При этом юрист подчеркнул, что эффективность расследований сегодня ограничена кадровым дефицитом в МВД.

«На уровне районных отделов нет специализированных подразделений по борьбе с кибермошенничеством. Дефицит кадров достигает 60%. Бывает, что один участковый работает сразу на три района», — отметил он.

По данным МВД, в ведомстве не хватает более 170 тысяч сотрудников. По мнению Хаминского, до тех пор, пока кадровый вопрос и структура киберподразделений не будут решены, ждать системных расследований таких дел не стоит.

Ранее Life.ru писал, что россияне, столкнувшиеся с попыткой кибермошенничества, ощутили, что заявление в полицию не берут в работу. Даже когда человек приносит в дежурную часть точные данные — время входа, IP, скриншоты уведомлений и попыток взять микрозаймы, — ответ часто один: «отказать, отсутствует событие преступления».