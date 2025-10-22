«Взломали Госуслуги — и тишина»: В России не расследуют попытки кибератак. В Госдуме хотят это изменить

Тысячи россиян за последние годы столкнулись с одной и той же схемой: неизвестные получают доступ к их аккаунтам на портале «Госуслуги», где хранятся персональные данные, паспорт, СНИЛС и подтверждённая электронная подпись. После этого на имя гражданина часто пытаются оформить микрозаймы или подать заявку на получение кредита.

Но когда человек идёт в полицию с доказательствами — логами входа, IP-адресами, уведомлениями о попытках авторизации и даже письмами от МФО, — ответ почти всегда один: «Отказать в возбуждении уголовного дела. Отсутствует событие преступления» (примеры таких отписок есть в редакции Life.ru).

Эта формулировка — ключ к тому, почему кибермошенники в России чувствуют себя безнаказанно.

«Отписка» вместо расследования

Как объяснил Life.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, речь идёт не об отсутствии закона, а о его нежелании применять.

Многие, кто столкнулся с попыткой кибермошенничества, ощутили, что заявление в полицию о взломе результируется «отпиской». Даже когда человек приносит в полицию точные данные — время входа, IP, скриншоты уведомлений и попыток взять микрозаймы, — ответ часто один: «отказать, отсутствует событие преступления». Эта формулировка давно стала универсальным щитом для следователей, которым не хочется вникать в цифровые схемы Сергей Гаврилов председатель комитета Госдумы по вопросам собственности

По статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») для возбуждения дела не требуется материальный ущерб — достаточно самого факта несанкционированного входа. Однако на практике полиция рассматривает подобные случаи только в момент, когда уже оформлен кредит или списаны деньги.

Цифровой след — как отпечатки пальцев

Гаврилов считает, что решение должно быть системным:

«Следственные органы обязаны работать с цифровыми следами так же, как с отпечатками пальцев. Закон мог бы прямо закрепить, что несанкционированный вход в государственные информационные системы, даже без ущерба, — основание для возбуждения дела».

По его словам, необходимо законодательно обязать операторов ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации) предоставлять заверенные журналы входов по запросу граждан. Сейчас в профиле «Госуслуг» можно увидеть IP-адреса и время входа, но эти данные не имеют юридической силы, пока не заверены официально.

Что может сделать сам гражданин

По словам парламентария, гражданам важно не просто писать заявление, а добиваться его регистрации в книге учёта сообщений о преступлениях.

«Нужно прямо указать: прошу возбудить уголовное дело по признакам ст. 272 УК РФ и покушения на мошенничество. Тогда отказ можно обжаловать — сначала в прокуратуре, затем в суде», — подчеркнул Гаврилов.

К заявлению стоит приложить:

историю входов в аккаунт «Госуслуг»;

скриншоты уведомлений о подозрительных действиях;

переписку или письма от микрофинансовых организаций;

сведения о действующем самозапрете на кредиты (если есть).

«Пока следователи не видят преступления, система остаётся уязвимой»

Истории о взломах аккаунтов «Госуслуг» становятся всё более массовыми. При этом единичные расследования не доходят до суда, а покушения на кибермошенничество не попадают в статистику.

Пока следственные органы продолжают видеть в таких инцидентах «отсутствие состава преступления», злоумышленники безнаказанно тестируют систему на прочность.

«Цифровое вторжение — это не попытка, а преступление. И пока его не начнут расследовать как кражу личных данных, атаки будут только множиться», — резюмировал Гаврилов.