В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с «декларированием наличных»

В МВД России сообщили о новой схеме телефонного и онлайн-мошенничества, в которой злоумышленники используют слово «декларирование» для придания своим действиям видимости официальной процедуры.

Правоохранители напомнили, что ни налоговая служба, ни Центробанк, ни прокуратура не требуют срочных переводов, не оформляют «декларации по телефону» и не уведомляют граждан через мессенджеры. Если человек слышит фразу «вам нужно задекларировать свои наличные средства», — это всегда мошенники.

Злоумышленники ссылаются на несуществующие «приказы Центробанка» и «распоряжения следователя», убеждая жертву перевести деньги «для проверки» или «защиты средств».

В МВД подчеркнули, что декларация в юридическом смысле — это документ, подаваемый гражданином в госорган, а не перевод средств. К ним относятся налоговая декларация, декларация о доходах и имуществе, таможенная декларация и декларация по валютным операциям.

Мошеннические схемы с упоминанием «декларирования средств» активно распространяются в России с конца 2023 года. Обычно злоумышленники представляются сотрудниками ЦБ, налоговой или прокуратуры и сообщают о «необходимости срочно задекларировать наличные», угрожая блокировкой счетов или уголовной ответственностью.

По данным МВД, подобные звонки совершаются с подменных номеров, часто с использованием технологий генерации «официальных» голосов. За последние месяцы зафиксированы тысячи случаев, когда граждане переводили деньги на счета мошенников, считая, что действуют по требованию государственных органов.

В 2024 году МВД создало специальное подразделение по борьбе с преступлениями в цифровой среде. По данным ведомства, ущерб от телефонных и онлайн-мошенничеств в России за прошлый год превысил 70 млрд рублей.