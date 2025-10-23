«Просто мрази!»: Мошенники довели до слёз Бузову, опубликовав пост про бесплодие

Телеведущая Ольга Бузова столкнулась с серьёзным нарушением личного пространства после взлома своего многомиллионного аккаунта в запрещённой социальной сети. Неизвестные мошенники на протяжении нескольких дней не только размещали от её имени странные публикации, но и начали выкладывать информацию крайне личного характера, что вынудило знаменитость обратиться к подписчикам с эмоциональным видеообращением через свой телеграм-канал.

Бузова в шоке от происходящего и не может сдержать слёзы. Видео © Telegram / Бузова

«Меня трясёт, просто мрази. Такие выставлять посты от моего имени, такие писать вещи про бесплодие. Ну это просто за гранью человеческого понимания моего. Я хочу попросить прощения за мои слёзы, просто отвратительно то, что сейчас происходит. Я не знаю, что сейчас делать. Я пытаюсь вернуть свою страницу, у меня пока это не получается», — с горечью сообщила Ольга.

Пост, который опубликовали мошенники в соцсетях Бузовой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

Особенное возмущение у медийной персоны вызвала публикация злоумышленниками фотографий с мальчиком, который на самом деле является её крестником — сыном известной блогерши Марии Погребняк.

Бузова со своим крестником. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

В своём обращении Бузова ещё раз подчеркнула, что все без исключения публикации, появляющиеся в её взломанном аккаунте, не имеют к ней никакого отношения, и настоятельно попросила поклонников не поддаваться на фейковую информацию и мошеннические схемы.

Ранее со взломом аккаунта столкнулась телеведущая Ксения Бородина. Её страничка в Instagram* была использована злоумышленниками. Она предупредила своих подписчиков, которых насчитывалось около 20 миллионов, о мошеннических действиях и попросила не переводить деньги аферистам.

