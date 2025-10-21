Стало известно, почему пропал аккаунт Бузовой в Instagram*, где было свыше 20 млн подписчиков

Аккаунт певицы Ольги Бузовой в Instagram* был взломан, а не удалён администрацией социальной сети. Такую информацию распространил PR-менеджер исполнительницы Антон Богославский, комментируя ситуацию для Daily Storm.

Представитель уточнил, что Бузова сразу же записала сторис, как только получила уведомления о попытках несанкционированного доступа к её странице. Он пояснил, что это было сделано для предупреждения подписчиков о возможных мошеннических просьбах о переводе денег. Богославский отметил, что в настоящее время невозможно определить точные сроки восстановления контроля над аккаунтом, выразив надежду на благополучное разрешение ситуации.

Это происшествие стало не первым инцидентом с аккаунтом знаменитости в данной социальной сети. В марте 2022 года страница Бузовой уже была удалена модераторами платформы, что сама певица тогда крайне негативно восприняла. Для восстановления доступа ей пришлось обращаться в службу поддержки. На момент последней блокировки на аккаунт Бузовой было подписано около 23 миллионов пользователей, а стоимость рекламных публикаций в её блоге эксперты оценивали в 400 тысяч рублей.

Ранее с похожей проблемой столкнулась телеведущая Ксения Бородина. Её аккаунт в Instagram* взломали мошенники. Она обратилась к своим подписчикам с призывом не вестись на уловки аферистов и не отправлять им деньги. На тот момент количество пользователей, подписанных на неё, составляло 20 миллионов человек.

