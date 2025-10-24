Хакер рассказал, зачем мошенники один за другим взламывают аккаунты звёзд России

В последнее время мошенники всё чаще выбирают своими жертвами известных личностей, чьи аккаунты в Instagram* насчитывают миллионы подписчиков. Так, телеведущая Ольга Бузова столкнулась с серьёзным нарушением личного пространства после взлома своего многомиллионного аккаунта в запрещённой социальной сети. Эксперт по информационной безопасности, хакер Лука Сафонов специально для Life.ru объяснил причины этой тенденции и раскрыл механизмы взлома звёздных аккаунтов.

«На самом деле, это не первый взлом, и до этих пострадавших звёзд были другие пострадавшие. В целом жертвы мошенники выбирают, я думаю, по количеству подписчиков и по лёгкости получения доступа к аккаунту», — уточнил специалист.

Собеседник Life.ru предполагает, что злоумышленники ищут уязвимости в системе безопасности Instagram*, чтобы вымогать деньги за возврат аккаунта или использовать его для мошеннических действий. Наиболее привлекательными для хакеров являются профили с большим количеством подписчиков.

«Возможно, в этой соцсети, которая в России запрещена, обнаружена некого рода уязвимость, которую эти злоумышленники эксплуатируют для того, чтобы вымогать деньги за возвращение аккаунта, либо, как минимум, для того, чтобы провернуть какие-то мошеннические действия с аудиторией этих аккаунтов. В целом, это проблема не нова, и достаточно много было случаев, в том числе в прошлом», — отметил эксперт.

По словам Сафонова, возможность восстановления доступа к взломанному аккаунту зависит от социальной сети. Он отметил, что аккаунты, привязанные к другим социальным сетям, почте или телефону, часто удаётся вернуть через службу поддержки. Верифицированные аккаунты звёзд, как правило, имеют больше шансов на восстановление, поскольку владелец может подтвердить свою личность документами или другими способами. Хакер также подчеркнул, что аферисты часто используют взломанные аккаунты для проведения розыгрышей и вымогательства денег у подписчиков.

«Мошенники выбирают звёзд, у которых больше всего подписчиков, и от них они хотят деньги за возврат аккаунта, или проводят конкурсы среди аудитории, вымогая потом с подписчиков деньги. В целом, как и в любых других практически мошеннических схемах, чем больше охват их мошеннических действий, тем проще это произвести, тем выше вероятность того, что это рано или поздно произойдёт», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее сообщалось, что аккаунт певицы Ольги Бузовой в Instagram* был взломан злоумышленниками, а не удалён администрацией платформы. Информацию подтвердил PR-менеджер исполнительницы Антон Богославский. Он предупредил подписчиков о возможных мошеннических просьбах о переводе денежных средств. Кроме того, был взломан аккаунт российской телеведущей Ксении Бородиной с 20 млн подписчиков.

