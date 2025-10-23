Сектор Газа
23 октября, 14:58

Юрист раскрыл новую двухэтапную схему мошенников, которую опробовали на Милявской

Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online

Телефонные мошенники внедрили новую двухэтапную схему обмана, успешно опробованную на певице Лолите Милявской. Детали инцидента и механизм работы аферистов раскрыл юрист Александр Хаминский в беседе с «Общественной службой новостей».

«По словам Милявской, мошенники пытались получить доступ к её аккаунту на портале «Госуслуги». Однако на самом деле этот новый вид мошенничества имеет две стадии», — ответил он.

На первоначальном этапе злоумышленники под предлогом доставки посылки выманивают у человека любой проверочный код из СМС. Они специально не совершают никаких действий с полученными данными, чтобы не вызывать тревоги. Спустя некоторое время следует второй звонок от лжесотрудников правоохранительных органов, которые сообщают о фиктивном взломе аккаунта на «Госуслугах» либо банковских счетов потерпевшего. Начинается спасение жертвы, по итогу которого деньги похищают.

Эксперт подчёркивает, что подобные манипуляции рассчитаны на психологическое давление и использование доверия людей к официальным инстанциям. Специалист настоятельно рекомендует немедленно прекращать любые разговоры с незнакомыми абонентами, запрашивающими коды подтверждения. При необходимости следует самостоятельно перезванивать в официальные организации только по проверенным номерам с их сайтов.

Напомним, что Лолита Милявская попалась мошенникам, когда ждала доставку микрофонов. Аферисты выдали себя за представителей транспортной компании и заявили, что принесли посылки. Однако певицы не было дома и тогда ей сказали назвать код из СМС. Артистка последовала указаниям и услышала в ответ от мошенников, что она дура.

    avatar