Эксперт предупредила россиян о новой схеме мошенников с доставкой цветов

Мошенники начали массово использовать новую схему обмана, маскирующуюся под службу доставки цветов. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила Екатерина Рудая, менеджер направления «Услуги по информационной безопасности» в «Контур.Эгида».

«Всё выглядит как обычная доставка цветов. Утром приходит СМС: «Ваш заказ будет доставлен с 13 до 16», затем пропущенный звонок. А ближе к назначенному времени перезванивает оператор: называет ближайший цветочный реальный магазин, поздравляет с днём рождения, уточняет детали и невзначай просит номер паспорта якобы для передачи курьеру», — подробно описала схему работы злоумышленников эксперт.

По словам специалиста, если ранее подобные случаи были единичными, то сейчас мошенники используют продуманные сценарии, построенные по законам маркетинга. Они задействуют многоканальную коммуникацию, указывают реалистичные детали — точное время доставки, названия реально существующих магазинов, трек-номера, апеллируют к эмоциональным поводам.

Главной целью является сбор конфиденциальных данных. Полученные паспортные сведения, адреса, телефоны и иногда коды подтверждения из СМС могут использоваться для оформления микрозаймов, регистрации SIM-карт, верификации на маркетплейсах или продажи в специализированных базах данных. Учитывая, что на чёрном рынке такая информация оценивается в сотни рублей за запись, мошенники действуют массово.

Собеседница издания подчеркнула, что ни одна служба доставки не имеет права запрашивать паспортные данные по телефону. При получении подозрительного звонка она рекомендовала перезванивать в магазин только по номерам, указанным на официальных сайтах, для проверки информации. Также эксперт посоветовала установить запрет на дистанционное оформление кредитов в микрофинансовых организациях через бюро кредитных историй.

Ранее МВД раскрыло мошенническую схему, связанную с рассрочкой на маркетплейсах. Преступники крадут деньги россиян, оформляя покупки в рассрочку с использованием старых, неактивных номеров телефонов. Для оплаты они применяют данные банковских карт реальных владельцев, которые были сохранены в их учётных записях.