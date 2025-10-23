Сектор Газа
23 октября, 05:05

В МВД рассказали о схеме мошенничества с рассрочкой на маркетплейсах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Злоумышленники похищают средства россиян посредством оформления покупок в рассрочку через аккаунты на неиспользуемые номера. Для оплаты используются карточки настоящих владельцев, которые сохранены в учётных записях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В ведомстве пояснили, что злоумышленник приобретает вышедший из обихода номер и использует его для верификации при входе в приложения маркетплейсов. Согласно ведомству, этот метод входит в число одних из самых распространённых мошеннических схем.

Схема «возврата» квартир набирает обороты: Россиян начали призывать не покупать жильё у пенсионеров

Ранее аферисты начали использовать новые схемы для обхода банковских блокировок, пытаясь вывести похищенные деньги через знакомых и друзей жертв. По данным банка, с начала осени частота таких схем возросла почти на 60%. Чтобы избежать попадания в ловушку, важно не верить в предложения перевести деньги на «безопасные счета» — это стандартный ход мошенников. Кроме того, следует тщательно проверять просьбы знакомых и, при малейших сомнениях, обращаться в банк по официальному номеру.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

