Схема «возврата» квартир набирает обороты: Россиян начали призывать не покупать жильё у пенсионеров

Покупателям недвижимости следует проявлять особую осторожность при заключении сделок с пожилыми людьми, особенно если речь идёт о продаже единственного жилья по заниженной цене. Данное заявление сделал юрист Олег Давыдов в беседе с «Постньюс».

Эксперт пояснил, что хотя возраст сам по себе не служит основанием для признания сделки недействительной, суды принимают во внимание возможные когнитивные нарушения и финансовую уязвимость престарелых граждан. Он отметил, что Верховный суд рекомендовал более тщательно рассматривать подобные судебные споры. Давыдов предупредил, что пожилой продавец может впоследствии обратиться в суд с заявлением о том, что не понимал последствий сделки или действовал под влиянием обмана.

«Это опасно, потому что он может потом обратиться в суд и сказать: «Я не понимал, я пожилой человек и не собирался продавать. Меня обманули». У нас есть несколько статей, по которым можно оспорить сделку», — пояснил юрист.

Юрист подчеркнул, что такие случаи часто подпадают под определение «кабальной сделки», когда одна из сторон действует под давлением или в заведомо невыгодных условиях. Он добавил, что покупателям не стоит рисковать, если пожилой человек выглядит растерянным или не осознает смысл происходящего. Давыдов предостерёг, что попытка воспользоваться ситуацией может привести к потере и квартиры, и денежных средств.

Для минимизации возможных рисков юрист рекомендует страховать титул собственности, избегать сделок с явно заниженной стоимостью объекта и тщательно проверять наличие у продавца альтернативного жилья и подтвержденной дееспособности. Эти меры позволяют обезопасить себя от потенциальных судебных разбирательств и признания сделки недействительной.

Ранее сообщалось, что чтобы не стать жертвами мошенников, россиянам не стоит соблазняться чрезмерно выгодными предложениями. Если цена объекта существенно ниже рыночной, это должно вызывать серьёзные сомнения. Распространённые приёмы мошенников – заявления о «срочной продаже в связи с переездом» или «некоторых сложностях с документами, которые будут урегулированы».