Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 05:51

Москвичка сослалась на один факт и вернула назад проданную шесть лет назад квартиру

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Московская пенсионерка через суд вернула себе квартиру в Зюзино, которую шесть лет назад продала соседу. По информации телеграм-канала Mash, женщина заявила в суде, что страдает умственной отсталостью и не понимала смысла совершаемой сделки.

В 2019 году 62-летняя Виктория заключила договор купли-продажи с соседом Виталием, передав ему свою 45-метровую квартиру за 5 миллионов рублей. Покупатель полностью исполнил свои обязательства, однако спустя три года пенсионерка обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, утверждая, что не осознавала последствий своих действий. Суд удовлетворил её требования, постановив вернуть недвижимость, но не обязал женщину вернуть полученные денежные средства. В результате обе стороны продолжают проживать в спорной квартире.

Виталий с женой сделали ремонт в квартире пенсионерки. Фото © Telegram / Mash

Виталий с женой сделали ремонт в квартире пенсионерки. Фото © Telegram / Mash

Покупатель Виталий полагает, что инициатором судебного разбирательства является новый муж пенсионерки Яков. По его словам, мужчина ранее требовал вернуть квартиру или выплатить 5 миллионов рублей в досудебном порядке, угрожая в противном случае оспорить сделку через суд. Со своей стороны, Яков настаивает на изначальной мошеннической природе сделки, заявляя, что сосед вообще не передавал денег за жильё.

Виталий с супругой за годы проживания сделали в квартире ремонт, вложив в него около миллиона рублей. Несмотря на подготовку кассационной жалобы, их шансы на успех оцениваются как невысокие, поскольку у Виктории имеется официальная медицинская справка, подтверждающая её диагноз.

Петербуржец через суд пытался перевесить смертоносную дверь соседки
Петербуржец через суд пытался перевесить смертоносную дверь соседки

Ранее Life.ru сообщал, что петербурженка выиграла судебный процесс против коммунальной службы, получив 2 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба за затопление своей квартиры. Суд признал управляющую компанию виновной в некачественном обслуживании дома и обязал её выплатить компенсацию за причинённый ущерб, включая расходы на экспертизу, уборку, моральный вред и штраф.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar