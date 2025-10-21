Москвичка сослалась на один факт и вернула назад проданную шесть лет назад квартиру

Московская пенсионерка через суд вернула себе квартиру в Зюзино, которую шесть лет назад продала соседу. По информации телеграм-канала Mash, женщина заявила в суде, что страдает умственной отсталостью и не понимала смысла совершаемой сделки.

В 2019 году 62-летняя Виктория заключила договор купли-продажи с соседом Виталием, передав ему свою 45-метровую квартиру за 5 миллионов рублей. Покупатель полностью исполнил свои обязательства, однако спустя три года пенсионерка обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, утверждая, что не осознавала последствий своих действий. Суд удовлетворил её требования, постановив вернуть недвижимость, но не обязал женщину вернуть полученные денежные средства. В результате обе стороны продолжают проживать в спорной квартире.

Виталий с женой сделали ремонт в квартире пенсионерки. Фото © Telegram / Mash

Покупатель Виталий полагает, что инициатором судебного разбирательства является новый муж пенсионерки Яков. По его словам, мужчина ранее требовал вернуть квартиру или выплатить 5 миллионов рублей в досудебном порядке, угрожая в противном случае оспорить сделку через суд. Со своей стороны, Яков настаивает на изначальной мошеннической природе сделки, заявляя, что сосед вообще не передавал денег за жильё.

Виталий с супругой за годы проживания сделали в квартире ремонт, вложив в него около миллиона рублей. Несмотря на подготовку кассационной жалобы, их шансы на успех оцениваются как невысокие, поскольку у Виктории имеется официальная медицинская справка, подтверждающая её диагноз.

