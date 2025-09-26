Жительница Петербурга отсудила у коммунальщиков 2 млн за затопленную квартиру

Жительница Санкт-Петербурга выиграла судебный иск против коммунальных служб на два миллиона рублей после затопления её квартиры сточными водами. Об этом сообщает радио «Business FM Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского управления ФССП.

Инцидент произошёл в июне 2023 года в доме на Будапештской улице, где из-за засора общедомовой канализации затопило жильё 58-летней женщины. Суд установил вину управляющей организации в ненадлежащем содержании общедомового имущества и взыскал с неё компенсацию ущерба, расходы на экспертизу, уборку, моральный вред и штраф.

Коммунальщики выплатили средства только после вмешательства судебных приставов, которые арестовали четыре грузовых фургона, легковой автомобиль и денежные средства на счетах компании для принудительного взыскания долга.

Ранее Life.ru рассказывал о судебном иске петербургской пенсионерки к транспортной компании, автобусом которой женщина воспользовалась. Ей удалось отсудить полмиллиона рублей у перевозчика за сломанную шейку бедра — судья принял сторону пострадавшей, после того как выяснилось, что водитель резко тронулся, не дав пожилой пассажирке сесть в кресло.