Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 03:05

В Петербурге пенсионерка упала в автобусе и отсудила у перевозчика полмиллиона

В Санкт-Петербурге пенсионерка отсудила у автобусной компании полмиллиона рублей после того, как получила тяжёлую травму в салоне транспорта. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Женщина сломала бедро в автобусе и получила компенсацию. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Инцидент произошёл ещё в январе: 67-летняя Елена Кочеткова заходила в автобус № 224, когда водитель резко затормозил. Женщина не успела схватиться за поручень и упала, получив перелом шейки бедра. Травма потребовала долгого лечения, её последствия до сих пор сказываются на жизни пенсионерки.

Суд учёл возраст пострадавшей, характер травмы и то, что времени занять место или ухватиться за поручень у неё просто не было – сразу после оплаты проезда автобус резко дёрнулся. Водитель, по его словам, тормозил, чтобы пропустить другую машину.

Колпинский суд признал компанию-перевозчика «Вест-Сервис» ответственной за случившееся и обязал выплатить Кочетковой компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

15-летнюю школьницу с билетом глубокой ночью высадили из автобуса у леса
15-летнюю школьницу с билетом глубокой ночью высадили из автобуса у леса

Ранее Life.ru рассказывал о другом скандале на транспорте: мать с двумя детьми не пустили в самолёт до Москвы. Их места достались молодой паре, а сотрудники авиакомпании сослались на овербукинг.

BannerImage

Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar