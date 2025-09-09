В Петербурге пенсионерка упала в автобусе и отсудила у перевозчика полмиллиона

В Санкт-Петербурге пенсионерка отсудила у автобусной компании полмиллиона рублей после того, как получила тяжёлую травму в салоне транспорта. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Женщина сломала бедро в автобусе и получила компенсацию. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Инцидент произошёл ещё в январе: 67-летняя Елена Кочеткова заходила в автобус № 224, когда водитель резко затормозил. Женщина не успела схватиться за поручень и упала, получив перелом шейки бедра. Травма потребовала долгого лечения, её последствия до сих пор сказываются на жизни пенсионерки.

Суд учёл возраст пострадавшей, характер травмы и то, что времени занять место или ухватиться за поручень у неё просто не было – сразу после оплаты проезда автобус резко дёрнулся. Водитель, по его словам, тормозил, чтобы пропустить другую машину.

Колпинский суд признал компанию-перевозчика «Вест-Сервис» ответственной за случившееся и обязал выплатить Кочетковой компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.