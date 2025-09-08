Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 09:14

15-летнюю школьницу с билетом глубокой ночью высадили из автобуса у леса

Amur Mash: В Хабаровском крае водитель высадил девочку из автобуса ночью у леса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Zvencom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Zvencom

В Хабаровском крае водитель автобуса высадил 15-летнюю школьницу ночью возле лесополосы, несмотря на наличие оплаченного билета. Всё случилось на маршруте №292, курсирующем между Хабаровском и Мухеном, который регулярно ходит с опозданиями, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В Хабаровском крае водитель ночью высадил ребенка из автобуса. Видео © Telegram / Amur Mash

Пассажиры уже не в первый раз жалуются, что из-за проблем с перевозчиком они постоянно опаздывают на встречи и приёмы к врачам. По словам местных жителей, краевые власти осведомлены о проблеме, но не предпринимают никаких мер.

В последний раз вечерний рейс отправился с часовым опозданием. В итоге водитель пропустил нужный поворот и не сразу отреагировал на крики пассажиров, что потребовало возвращения. Дополнительные задержки были также связаны с частыми и продолжительными перекурами водителя на каждой остановке, в результате чего было потеряно не менее трёх часов. В итоге жителей посёлка Сидима, включая 15-летнюю школьницу, возвращавшуюся с учёбы, высадили около АЗС в лесу глубокой ночью.

«Тут тебе кабак?» Пивную хабалку высадили из автобуса под бурные аплодисменты
«Тут тебе кабак?» Пивную хабалку высадили из автобуса под бурные аплодисменты

Ранее Life.ru рассказал, что в Канаде неизвестный мужчина напал на пассажиров автобуса и перерезал горло одному из них после вопроса о религии. Полиция уже начала расследовать происшествие, а судебный процесс над нападавшим назначен на декабрь 2025 года.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar