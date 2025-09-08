15-летнюю школьницу с билетом глубокой ночью высадили из автобуса у леса

В Хабаровском крае водитель автобуса высадил 15-летнюю школьницу ночью возле лесополосы, несмотря на наличие оплаченного билета. Всё случилось на маршруте №292, курсирующем между Хабаровском и Мухеном, который регулярно ходит с опозданиями, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В Хабаровском крае водитель ночью высадил ребенка из автобуса. Видео © Telegram / Amur Mash

Пассажиры уже не в первый раз жалуются, что из-за проблем с перевозчиком они постоянно опаздывают на встречи и приёмы к врачам. По словам местных жителей, краевые власти осведомлены о проблеме, но не предпринимают никаких мер.

В последний раз вечерний рейс отправился с часовым опозданием. В итоге водитель пропустил нужный поворот и не сразу отреагировал на крики пассажиров, что потребовало возвращения. Дополнительные задержки были также связаны с частыми и продолжительными перекурами водителя на каждой остановке, в результате чего было потеряно не менее трёх часов. В итоге жителей посёлка Сидима, включая 15-летнюю школьницу, возвращавшуюся с учёбы, высадили около АЗС в лесу глубокой ночью.