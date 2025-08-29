Мужчина напал на пассажира в автобусе и перерезал ему горло

В Канаде мужчина, связанный с ИГИЛ*, напал на пассажиров автобуса, перерезав горло одному из них после вопроса о религии. Полиция расследует происшествие, а судебный процесс над нападавшим назначен на декабрь 2025 года. Об этом сообщило издание CBC Television.

Мужчина с бородой спросил у одного из пассажиров, является ли тот мусульманином. Услышав отрицательный ответ, он достал нож и перерезал жертве горло, после чего выбежал из автобуса. На остановке Абдул Азиз Кавам напал ещё на одного человека. Террорист позже сам позвонил в службу 911 и сообщил, что совершил нападение во имя ИГИЛ*. Инцидент произошёл в апреле 2023 года, однако видеозапись нападения стала доступна публике только недавно. Пострадавшие смогли выжить. Суд над Кавамом назначен на декабрь 2025 года.