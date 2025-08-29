Мужчина напал на пассажира в автобусе и перерезал ему горло
В Канаде мужчина, связанный с ИГИЛ*, напал на пассажиров автобуса, перерезав горло одному из них после вопроса о религии. Полиция расследует происшествие, а судебный процесс над нападавшим назначен на декабрь 2025 года. Об этом сообщило издание CBC Television.
Мужчина с бородой спросил у одного из пассажиров, является ли тот мусульманином. Услышав отрицательный ответ, он достал нож и перерезал жертве горло, после чего выбежал из автобуса. На остановке Абдул Азиз Кавам напал ещё на одного человека. Террорист позже сам позвонил в службу 911 и сообщил, что совершил нападение во имя ИГИЛ*. Инцидент произошёл в апреле 2023 года, однако видеозапись нападения стала доступна публике только недавно. Пострадавшие смогли выжить. Суд над Кавамом назначен на декабрь 2025 года.
Ранее сообщалось, что мотивом нападения мужчины на сотрудников полиции в Москве стала ненависть к правоохранителям. Нападавший был задержан, и в ближайшее время ему проведут психиатрическую экспертизу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
