«Тут тебе кабак?» Пивную хабалку высадили из автобуса под бурные аплодисменты

Конфликтную ценительницу пива высадили из автобуса в Керчи под бурные овации уставших от неё пассажиров. Кадры скандала публикует Mash на волне.

Конфликт с любительницей пива в автобусе. Видео © Telegram / Mash на волне

Дама ехала с большой земли в Севастополь. Как рассказывают попутчики, на протяжении всего пути она не расставалась с полуторалитровой бутылкой пива, поносила тех, кто ездит отдыхать в Крым и выражала возмущение по поводу того, что Крымский мост «до сих пор стоит». Водитель призвал скандальную пассажирку вести себя нормально, но та совету не вняла. Тогда её высадили.

«Удачи вам!» — сказала барышня напоследок, пытаясь выглядеть гордо, но прозвучало это скорее виновато.