Регион
15 августа, 08:23

Красотка с конкурса «‎Мисс Вселенная» стала причиной международного скандала

LT: Победительница Мисс Вселенная Куба-2025 Лина Луасес попала в скандал

Лина Луасес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / linaluaces

Происхождение победительницы конкурса «Мисс Вселенная Куба 2025» Лины Луасес стало причиной скандала и вызвало резкую критику со стороны местной прессы, сообщает Latin Times.

Всё дело в том, что девушка, которая после победы на состязании в стране должна представлять Кубу на международном конкурсе красоты, родилась в Майами и проживает в США. Кубинцы сомневается в её праве представлять Гавану, поскольку, как пишут местные газеты, она никогда не была в городе, который Луасес представляла. Также красавица очень плохо знает испанский язык. Критики утверждают, что это мешает ей говорить от имени кубинок.

Лина Луасес будет представлять Кубу на международном этапе конкурса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / linaluaces

Примечательно, что Куба возобновила участие в международных конкурсах красоты лишь в 2024 году, после более чем 60-летнего перерыва, и национальный отбор проводится не на самом острове, а в американском Майами, где проживает множество выходцев из Кубы. И вот второй масштабный конкурс после длительного отсутствия красоток с Кубы омрачился подобным скандалом.

Ольга Сливченко
