Участница «Мисс мира» из Эстонии впервые за 20 лет прошла в топ-40 конкурса

Участница международного конкурса красоты «Мисс мира» из Эстонии Элиизе Рандмаа одержала победу в спортивных соревнованиях, что обеспечило ей выход в четвертьфинал. Информация об этом появилась в официальном аккаунте мероприятия. Соревнования состоялись в субботу, 17 мая.

Победа в спортивном этапе позволила Рандмаа войти в топ-40 участниц конкурса «Мисс мира», что стало лучшим результатом для Эстонии за последние два десятилетия. Она превзошла 107 конкуренток, показав выдающиеся результаты в целом ряде дисциплин, включая бадминтон, метание ядра, шахматы, баскетбол, футбол (пенальти), челночный и спринтерский бег, а также зумбу.

Финал конкурса «Мисс мира» состоится 31 мая в Индии. В нём примут участие представительницы из 108 стран, включая Украину, Киргизию и Казахстан. Участницы из России и Пакистана в этом году в конкурсе не представлены.