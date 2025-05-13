«Прилагаются серьёзные усилия»: В Индии ради конкурса «Мисс мира» посадили в клетку массу обезьян

В индийском штате Телангана развернулась масштабная кампания по отлову обезьян в связи с предстоящим визитом участниц престижного конкурса «Мисс мира». Как пишет Deccan Chronicle, из районов, прилегающих к популярным туристическим местам, было перемещено более полутора сотен приматов.

Причиной спецоперации стали планы конкурсанток посетить 14 мая древний храм Рамаппа, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и форт Варангал. Храм Рамаппа известен не только своей архитектурной ценностью, но и частыми нападениями агрессивных обезьян на посетителей. Если приматы накинутся на красоток, то конкурс явно придётся переносить на следующий год.

Во избежание неприятных инцидентов во время экскурсии местные власти организовали массовый отлов, получивший название «операция обезьян». Лесничие под руководством окружного лесничего Рахула Кишана успешно выловили и перевезли более 150 животных вглубь заповедного леса Этурнагарам. В операции участвовали опытные ловцы и специальные клетки.

«Прилагаются все усилия, чтобы ни одна обезьяна не была замечена во время экскурсии участниц конкурса красоты», — заявил СМИ Рахул Кишан.

Местное население, уставшее от набегов и агрессии обезьян, приветствовало инициативу властей.