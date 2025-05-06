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6 мая, 11:32

Украинец расстрелял из пневматики 12 обезьян возле священного маршрута в Индии

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

В деревне Аньюр округа Матхура, недалеко от паломнического маршрута Говинд Кунд, были обнаружены тела 12 мёртвых обезьян и несколько раненых животных. Как сообщает Times of India, к инциденту может быть причастен гражданин Украины, проживающий в ашраме Радха Мадан Мохан Дас.

Трагедия произошла в понедельник утром в зоне ответственности участка полиции Говердхана. По словам очевидцев, подозреваемый, возможно, использовал пневматическое оружие.

На место прибыли ветеринары. Специалист Швета Сингх подтвердила, что характер ран у пострадавших приматов схож с последствиями огнестрельных травм.

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А ранее Life.ru сообщал, как отдых россиянки во Вьетнаме начался с нападения обезьяны и хамства гида. Девушке пришлось лечить раны и нервы.

Марина Фещенко
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