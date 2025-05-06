Украинец расстрелял из пневматики 12 обезьян возле священного маршрута в Индии

В деревне Аньюр округа Матхура, недалеко от паломнического маршрута Говинд Кунд, были обнаружены тела 12 мёртвых обезьян и несколько раненых животных. Как сообщает Times of India, к инциденту может быть причастен гражданин Украины, проживающий в ашраме Радха Мадан Мохан Дас.

Трагедия произошла в понедельник утром в зоне ответственности участка полиции Говердхана. По словам очевидцев, подозреваемый, возможно, использовал пневматическое оружие.

На место прибыли ветеринары. Специалист Швета Сингх подтвердила, что характер ран у пострадавших приматов схож с последствиями огнестрельных травм.