Россиянке после отдыха во Вьетнаме пришлось лечить раны и нервы

Отдых россиянки во Вьетнаме начался с нападения обезьяны и хамства гида. Девушке пришлось лечить раны и нервы.

На россиянку напала обезьяна в первый же день отдыха во Вьетнаме. © Telegram / SHOT

Анастасия из Москвы поделилась с SHOT, что прилетела в Нячанг мечтая о райском отпуске. В первый день она отправилась на экскурсию к острову Орхидей с фирмой «ЭКО Тур». Всё шло гладко, пока гид Руслан за обедом не начал увлекаться ромом наравне с гостями.

После трапезы туристов доставили на остров обезьян, где развернулся настоящий хаос. При попытке покормить животных бананами одна из обезьян бросилась на Анастасию, оставив глубокие царапины на её боку. К тому моменту гид, по словам девушки, был едва в состоянии говорить и лишь выкрикивал оскорбления с расистским подтекстом.

В клинике по страховке москвичке вкололи вакцину от бешенства и назначили антибиотики, но от столбняка прививку не сделали.

В московском офисе «ЭКО Тура» заявили, что за инцидент отвечают их вьетнамские коллеги.