Россиянке после отдыха во Вьетнаме пришлось лечить раны и нервы
Отдых россиянки во Вьетнаме обернулся нападением обезьяны и хамством гида
Отдых россиянки во Вьетнаме обернулся нападением обезьяны и хамством гида. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Отдых россиянки во Вьетнаме начался с нападения обезьяны и хамства гида. Девушке пришлось лечить раны и нервы.
На россиянку напала обезьяна в первый же день отдыха во Вьетнаме. © Telegram / SHOT
Анастасия из Москвы поделилась с SHOT, что прилетела в Нячанг мечтая о райском отпуске. В первый день она отправилась на экскурсию к острову Орхидей с фирмой «ЭКО Тур». Всё шло гладко, пока гид Руслан за обедом не начал увлекаться ромом наравне с гостями.
После трапезы туристов доставили на остров обезьян, где развернулся настоящий хаос. При попытке покормить животных бананами одна из обезьян бросилась на Анастасию, оставив глубокие царапины на её боку. К тому моменту гид, по словам девушки, был едва в состоянии говорить и лишь выкрикивал оскорбления с расистским подтекстом.
В клинике по страховке москвичке вкололи вакцину от бешенства и назначили антибиотики, но от столбняка прививку не сделали.
В московском офисе «ЭКО Тура» заявили, что за инцидент отвечают их вьетнамские коллеги.
Анастасия уже чувствует себя лучше и не собирается подавать жалобы.
Ранее Life.ru рассказывал, что полиция Дубая расследует падение воздушного шара с туристами из РФ. По данным Life.ru, туристическая компания Rayna Tours, организовавшая полёт, охарактеризовала случившееся как «часть мероприятия». Одна из пострадавших россиянок рассказала, что туристам даже не провели инструктаж по безопасности перед полётом.