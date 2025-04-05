Полиция Дубая расследует падение воздушного шара с туристами из РФ
Полиция Дубая занимается расследованием падения воздушного шара с туристами, среди которых были россияне. Об этом заявили представители правоохранительных органов.
По данным ведомства, инцидент произошёл 23 марта из-за ухудшения погодных условий во время посадки.
«Все травмы, полученные в результате инцидента, были классифицированы как лёгкие или средней степени тяжести. Пострадавшим оказали немедленную медицинскую помощь», — приводит комментарий полиции агентство РИА «Новости».
Правоохранители призвали общественность и СМИ полагаться только на официальные источники информации. В данный момент ведётся расследование произошедшего.
Напомним, что изначально поступило сообщение о гибели двух иностранцев при падении воздушного шара. По данным Life.ru, туристическая компания Rayna Tours, организовавшая полёт, охарактеризовала случившееся как «часть мероприятия». Одна из пострадавших россиянок рассказала, что туристам даже не провели инструктаж по безопасности перед полётом.
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