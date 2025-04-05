Полиция Дубая расследует падение воздушного шара с туристами из РФ

Полиция Дубая занимается расследованием падения воздушного шара с туристами, среди которых были россияне. Об этом заявили представители правоохранительных органов.

По данным ведомства, инцидент произошёл 23 марта из-за ухудшения погодных условий во время посадки.

«Все травмы, полученные в результате инцидента, были классифицированы как лёгкие или средней степени тяжести. Пострадавшим оказали немедленную медицинскую помощь», — приводит комментарий полиции агентство РИА «Новости».