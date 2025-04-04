Так и планировали: Ответственная за падение шара в ОАЭ компания сделала немыслимое заявление
Туркомпания Rayna Tours назвала падение шара в Дубае «частью мероприятия»
Аэростат над пустыней (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kochneva Tetyana
В туристической компании Rayna Tours опровергли сообщения о том, что при падении аэростата в окрестностях Дубая погибли двое туристов, а сам инцидент называют «жёсткой посадкой», которая якобы была предусмотрена программой мероприятия. Об этом организация заявила в комментарии РИА «Новости».
«Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный. Мы хотим пояснить, что никакой аварии не было, а была жёсткая посадка, которая является частью мероприятия», — приводит агентство заявление представителя туркомпании.
По его словам, сам инцидент произошёл 23 марта. Представитель Rayna Toues называет информацию о двух погибших «неточной и необоснованной», утверждая, что все участники экскурсии получили «незначительные травмы» и уже были выписаны из больниц, что по их мнению, видимо, допустимо, если это «часть мероприятия». Само происшествие собеседник агентства объясняет резким изменением ветровых условий, которое, получается, тоже было предусмотрено программой.
Напомним, по нашей информации, при падении аэростата над пустыней близ Дубая погибли двое человек. Life.ru связался с одной из находившихся на борту россиянок — после происшествия девушка была госпитализирована, её мама тоже получила травмы, назвать которые незначительными не поворачивается язык. Наша собеседница прислала фото больничной палаты. Также девушка рассказала, что туристам даже не провели инструктаж по безопасности перед полётом. И хотя, по её словам, представители Rayna Toues оплатили лечение, заявления представителя компании о том, что «жёсткая посадка» была запланирована, звучат цинично и бесчеловечно, даже если поверить, что никто действительно не погиб.