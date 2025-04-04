Так и планировали: Ответственная за падение шара в ОАЭ компания сделала немыслимое заявление

В туристической компании Rayna Tours опровергли сообщения о том, что при падении аэростата в окрестностях Дубая погибли двое туристов, а сам инцидент называют «жёсткой посадкой», которая якобы была предусмотрена программой мероприятия. Об этом организация заявила в комментарии РИА «Новости».

«Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный. Мы хотим пояснить, что никакой аварии не было, а была жёсткая посадка, которая является частью мероприятия», — приводит агентство заявление представителя туркомпании.

По его словам, сам инцидент произошёл 23 марта. Представитель Rayna Toues называет информацию о двух погибших «неточной и необоснованной», утверждая, что все участники экскурсии получили «незначительные травмы» и уже были выписаны из больниц, что по их мнению, видимо, допустимо, если это «часть мероприятия». Само происшествие собеседник агентства объясняет резким изменением ветровых условий, которое, получается, тоже было предусмотрено программой.