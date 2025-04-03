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3 апреля, 16:12

Не раскаялись: С организаторов смертельной экскурсии в коллекторе требуют 10 млн рублей

Организаторам смертельной экскурсии в коллекторе выставили иск на 10 млн

Никита Дубас и Александр Ким в зале суда. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Дубас и Александр Ким в зале суда. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Мещанском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о гибели восьми человек во время нелегальной экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки в августе 2023 года. Мать и сестра 34-летней Дарьи Быковой, одной из погибших, подали иск на 10 миллионов рублей к организаторам мероприятия — Александру Киму и Никите Дубасу. Об этом сообщает «Коммерсант».

«До настоящего времени подсудимые не приняли мер, чтобы возместить нам моральные страдания, искренне не извинились и не раскаялись, из чего мы делаем вывод, что они не прониклись нашей личной трагедией»,приводит издание слова сестры Дарьи Быковой Анастасии Быкова. Она и её мать выступают истцами по делу.

Всего в деле фигурируют более десяти потерпевших — родственники участников роковой экскурсии. Одна из них, потерявшая 15-летнюю дочь Викторию, ранее отозвала иск к Киму после получения компенсации в размере 1 миллиона рублей. Однако мать погибшей подчеркнула, что деньги не являются для неё приоритетом, и она настаивает на максимальном наказании — 10 годах лишения свободы.

Александр Ким, бывший гендиректор компании «Спутник», продававшей билеты на экскурсию, и Никита Дубас, один из её организаторов, обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование установило, что мероприятие проводилось без необходимых разрешений и мер предосторожности, что привело к трагическим последствиям.

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Напомним, трагедия случилась в августе 2023 года — в Москве-реке возле парка «Зарядье» нашли несколько тел. Реальные масштабы происшествия стали известны позже, когда спасатели нашли всех восьмерых погибших, включая гида, отправившихся на диггерскую экскурсию в коллектор реки Неглинки. В этот момент над столицей разразился мощнейший дождь, который привёл к стремительному подъёму уровня воды под землёй. Этот поток смыл группу и протащил её несколько километров по подземным коммуникациям. Вскоре были задержаны организатор мероприятия Никита Дубас и генеральный директор ответственной фирмы Александр Ким. На Life.ru публиковался материал о том, как они превратили опасные экскурсии в способ заработка.

Юрий Лысенко
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