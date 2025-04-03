Не раскаялись: С организаторов смертельной экскурсии в коллекторе требуют 10 млн рублей

В Мещанском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о гибели восьми человек во время нелегальной экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки в августе 2023 года. Мать и сестра 34-летней Дарьи Быковой, одной из погибших, подали иск на 10 миллионов рублей к организаторам мероприятия — Александру Киму и Никите Дубасу. Об этом сообщает «Коммерсант».

«До настоящего времени подсудимые не приняли мер, чтобы возместить нам моральные страдания, искренне не извинились и не раскаялись, из чего мы делаем вывод, что они не прониклись нашей личной трагедией», — приводит издание слова сестры Дарьи Быковой Анастасии Быкова. Она и её мать выступают истцами по делу.

Всего в деле фигурируют более десяти потерпевших — родственники участников роковой экскурсии. Одна из них, потерявшая 15-летнюю дочь Викторию, ранее отозвала иск к Киму после получения компенсации в размере 1 миллиона рублей. Однако мать погибшей подчеркнула, что деньги не являются для неё приоритетом, и она настаивает на максимальном наказании — 10 годах лишения свободы.