Как зарабатывали сотни миллионов организаторы трагической экскурсии по реке Неглинке в Москве Фирмы, продавшие опасные туры по подземной Москве, где погибло восемь человек, за прошлый год заработали на экскурсиях более полумиллиарда рублей. Лайф разбирался, как в России устроен мир экстремального туризма и какие деньги в нём крутятся. 23 августа, 22:40 Никита Дубас, Александр Ким и Александр Лазовский. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Яндекс Услуги / Никита Дубас, © VK / Александр Ким, © OK / L A

Как идёт расследование дела о трагедии в Москве

Суд в Москве арестовал до 21 октября бизнесмена Александра Кима по делу об организации смертельной экскурсии по коллектору Неглинки. Также отправили под арест организатора тура Никиту Дубаса.

По версии следствия, 20 августа гид-диггер Константин Филиппов с группой в составе семи человек незаконно проводил экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В результате сильного ливня в тот день произошло затопление подземных каналов. Из-за этого все участники экскурсии, включая гида, погибли. Как считает следствие, экскурсовод знал, что погода испортится, однако всё равно повёл людей в подземелье, чтобы заработать.

Видео © t.me / SHOT

Вскоре выяснилось, что организаторами смертельной вылазки стали диггер Никита Дубас, а также владельцы сайтов – агрегаторов туристических услуг, продавших билеты на мероприятие, Александр Ким и Александр Лазовский. При этом клиенты намеренно были введены в заблуждение: им обещали безопасную экскурсию, в то время как посетители проникали в коллектор незаконно.

Дубас и Ким были задержаны, Лазовский успел сбежать из России. Всем троим предъявлено обвинение по третьей части статьи 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие гибель по неосторожности двух и более лиц). Эта статья грозит наказанием до десяти лет лишения свободы.

Теперь у следствия возникнут вопросы и к ответственным за эксплуатацию подземных коммуникаций структурам, поскольку, как отметили в СК РФ, "находиться в таких сооружениях могут исключительно сотрудники специальных служб города". Кроме того, предстоит разобраться с тем, как работает эта сфера бизнеса и насколько она регулируется действующими законами.

Продавец путёвок из Казахстана

Первый задержанный фигурант дела — 35-летний гражданин Казахстана, более десятка лет проживающий и ведущий бизнес в Санкт-Петербурге, Александр Ким. В 2013 году владелец тогда ещё небольшой фирмы "Спутник" получил грант от создателя ВК и мессенджера "Телеграм" Павла Дурова на создание сервиса поиска и бронирования экскурсий. Теперь это большой агрегатор, в прошлом году выручивший на продаже туристических услуг без малого полмиллиарда рублей.

К этому году список официально оформленных в фирме сотрудников достиг 40 человек. На сайте компании опубликовано более 17 тысяч экскурсий в 787 городах. При этом объявления размещают сами гиды, то есть компания Кима ответственность за организацию мероприятий и их качество на себя как бы не берёт.

Бизнесмен Александр Ким. Фото © VK / Александр Ким

Впрочем, это не помешало следствию возбудить против бизнесмена уголовное дело по статье 238 УК.

В его доме прошли обыски, а когда следователи СК РФ нагрянули к нему на работу, оказалось, что работники "Спутника" успели вынести из офиса в Санкт-Петербурге большую часть документации и оборудования.

Кто ещё стал обвиняемым

Второй фигурант — владелец такого же агрегатора, зарегистрированного в ЕГРЮЛ как ООО "Авангард", Александр Лазовский — успел сбежать в ОАЭ. В его окружении говорят, что 39-летний коммерсант вылетел из России как только в интернете появились первые публикации о гибели туристов в подземных коллекторах Неглинки.

Александр Лазовский. Фото © OK / L A

Его фирма была учреждена 7 лет назад, сегодня в ней официально числится 8 сотрудников и за прошлый год она заработала чуть меньше 100 млн рублей. Сайт агрегатора по-прежнему доступен в России и продаёт в том числе экстремальные туры. Информация о подземных прогулках под Москвой, впрочем, сейчас закрыта.

О Лазовском известно, что в последнее время он вместе с семьёй жил в таунхаусе площадью 225 кв м в одном из комплексов подмосковного района Новокуркино. Коммерсант не бедствует, в его собственности были престижные внедорожники и несколько объектов недвижимости в Москве и Подмосковье. Часть этого имущества записана на мать и супругу.

Как живёт исполнитель

Третий фигурант дела — 31-летний гид-диггер Никита Дубас — тот самый исполнитель, который сначала самостоятельно проводил опасные походы, а позже, по-видимому, и сам стал нанимать гидов для экскурсий.

Это ему была отправлена последняя СМС-ка погибшего гида Константина Филиппова, в которой тот сообщал, что пошёл дождь, и спросил, можно ли выйти на Трубной площади. В этот момент Дубас якобы отдыхал в Белоруссии, откуда он родом. После информации о гибели группы он вроде бы сам явился в СК давать показания.

Сейчас диггер удалил почти все свои аккаунты на площадках в интернете. Фото © Яндекс Услуги / Никита Дубас

В отличие от остальных фигурантов, Дубас живёт совсем небогато: в последнее время его встречали в одной из панельных многоэтажек 44-й серии в городе Московский за МКАДом. До этого с отцом владели квартирой в столичном районе Коньково. Пару лет назад парень приобрёл отечественную Ладу Весту. Кстати, в 2008 году в возрасте 15-16 лет Дубас состоял на учёте милиции как член подростковой неформальной группировки.

До гибели людей в канализации диггер активно присутствовал в интернете: публиковал информацию о себе и своей деятельности на специализированных площадках и в соцсетях, однако сейчас почти все его акаунты закрыты либо удалены, также исчезли контактные данные и даже фотографии.

Похоже, на сайтах Кима и Лазовского он регистрировался как ИП, однако Лайф не сумел найти соответствующей записи в ЕГРЮЛ. ИНН Дубаса фигурирует лишь в списках самозанятых. Сейчас следствию предстоит выяснить, в каких деловых отношениях он мог состоять с погибшим диггером Филипповым, поскольку по закону в статусе самозанятого Дубас не имеет права нанимать сотрудников.

Никита Дубас. Фото © Яндекс Услуги / Никита Дубас

Как организован экстремальный отдых

После трагедии, случившейся в подземных коллекторах на реке Неглинке, под проверку попадёт весь экстремальный туризм в России. Сейчас кроме относительно дешёвых прогулок по столичной канализации (9 тыс. руб.) за деньги обеспеченных россиян ушлые организаторы готовы предложить что угодно: хоть покатушки на танках со стрельбой, хоть безумные трюки на боевых истребителях.

Сайт по продаже экскурсий продолжает работать. Фото© sputnik8.com

Цепочка организаторов VIP-отдыха обычно состоит из небольшого агентства, занимающегося каким-то определённым видом необычных развлечений. В ряде случаев фирма даже не держит исполнителей в штате, а попросту нанимает их под конкретный заказ. Как стало ясно после трагедии в подземных коллекторах Неглинки, далеко не всегда прозрачно.

Чтобы иметь стабильный заработок, агентство заключает договор с фирмами-агрегаторами туристических услуг. На своих ресурсах они публикуют информацию о досуге, предоставляемую десятками туристических агентств и гидов, рекламируют её в интернете и тем самым обеспечивают приток клиентов. Такие площадки зарабатывают на комиссии за каждый проданный на своих сайтах тур. Немудрено, что их доходы измеряются сотнями миллионов рублей.

Сколько стоят экстремальные развлечения

Например, в интернете можно найти предложения погонять на сверхсовременном танке Т-14 "Армата", которого сейчас нет даже на фронтах СВО. Такое удовольствие обойдётся экстремалу в 65 тыс. рублей. "Выполнить боевую задачу" на Т-80 в составе группы до 5 человек будет стоить уже 165 тыс. руб.

Количество туров зашкаливающее. Фото © armatatour.ru

Цена на покатушки на легенде ВОВ — танке Т-34 — более демократична: "всего" 20 тыс. Если и на это не хватает, за 2,5 тыс. руб. можно почувствовать себя пехотинцем, которого доставляют к месту боя на БТР-80, БМП-1, БРДМ-2 — организаторы обещают условия, максимально приближенные к боевым.

Те, кто с детства мечтал стать военным лётчиком, могут реализовать мечту за 800 тыс. рублей. За эти деньги пилоты вместе с купившими место на борту истребителя МиГ-29 будут выполнять программу высшего пилотажа в течение 45 минут. За отдельную плату к "авиатуристу" (так называют купивших полёт на сайтах, продающих полёты) приставят профессионального военного фотографа, обвесят камерами GoPro, чтобы оставить воспоминания о развлечении максимально красочными.

Любой экстремальный отдых доступен. Были бы деньги. Фото © poletnaistrebitele.ru

Более бюджетный вариант — полетать на одном из пионеров советской реактивной истребительной авиации МиГ-15. За 250 тыс. рублей на протяжении получаса желающие испытают нагрузки от 2-х до 7 G, подымутся на высоту 6 км и выполнят ряд несложных фигур высшего пилотажа.

На этом фоне респектабельный отдых на воде выглядит очень демократично: часовая прогулка для компании на скоростном катере Ferrari обойдется всего в 32 тыс. рублей. Если к отдыхающим приставят фотографа, стоимость возрастёт до 40 тыс. Попробовать на вкус жизнь владельца двухпалубной яхты с флайбриджем (мостик на крыше ходовой рубки судна, где отдыхают пассажиры) можно за 37 тыс. рублей в час, и 47 тыс., если с фотографом.

Нужно ли разрешать в России экстремальный туризм? 0 Да, если он будет под контролем и все меры безопасности соблюдаются Это слишком опасно, его нужно запретить Экстремальный туризм был и всегда будет находиться в тени

Авторы Евгений Кузнецов