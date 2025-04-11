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Регион
11 апреля, 08:01

Поезд с европейскими туристами подвергся нападению в Киргизии, есть раненые

В Киргизии неизвестные забросали камнями поезд с туристами из Европы

В Чуйской области Киргизии произошёл вопиющий инцидент: поезд, перевозивший европейских туристов, подвергся нападению вандалов. Неизвестные забросали состав камнями на участке железной дороги Кант — Аламедин.

Как сообщили в пресс-службе госпредприятия «Кыргыз темир жолу», результате нападения на поезд, следовавший из города Балыкчы, у состава были выбиты стёкла. Также есть пострадавшие, среди которых сотрудник поездной бригады.

«Киргизские железные дороги» выразили глубокую обеспокоенность в связи со случившимся, подчеркнув, что подобные акты вандализма ставят под угрозу безопасность пассажиров и наносят ущерб репутации страны на международной арене. Также они призвали напавших признаться в содеянном и прийти с повинной.

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Ранее боевики подорвали рельсы железной дороги в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Вооружённые представители экстремистской группировки обстреляли состав, в результате чего серьёзные ранения получил машинист. 450 пассажиров оказались в заложниках у боевиков. Власти страны рассматривали версию теракта. Боевики убили не менее 50 заложников.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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