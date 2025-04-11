Поезд с европейскими туристами подвергся нападению в Киргизии, есть раненые

В Чуйской области Киргизии произошёл вопиющий инцидент: поезд, перевозивший европейских туристов, подвергся нападению вандалов. Неизвестные забросали состав камнями на участке железной дороги Кант — Аламедин.

Как сообщили в пресс-службе госпредприятия «Кыргыз темир жолу», результате нападения на поезд, следовавший из города Балыкчы, у состава были выбиты стёкла. Также есть пострадавшие, среди которых сотрудник поездной бригады.

«Киргизские железные дороги» выразили глубокую обеспокоенность в связи со случившимся, подчеркнув, что подобные акты вандализма ставят под угрозу безопасность пассажиров и наносят ущерб репутации страны на международной арене. Также они призвали напавших признаться в содеянном и прийти с повинной.