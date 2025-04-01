Американца-нелегала нашли в вагоне товарного поезда в Белоруссии
Нарушитель госграницы в объективе тепловизионной камеры. Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси
Необычный способ пересечения госграницы пресекли белорусские таможенники. Нелегалом оказался гражданин США, который спрятался в пустом вагоне поезда и пытался попасть в республику из Литвы. План американца был сорван на железнодорожной станции Молодечно.
«27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением Кена – Молодечно», — пояснили таможенники.
Задержанного американца передали пограничным органам для дальнейшего разбирательства.
А в Ленинградской области недавно пограничники задержали аквалангиста, который пытался переплыть Нарву и попасть из Эстонии в Россию. Мужчина оказался в федеральном розыске по делу о незаконном производстве наркотиков.