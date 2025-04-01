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31 марта, 21:14

Американца-нелегала нашли в вагоне товарного поезда в Белоруссии

Нарушитель госграницы в объективе тепловизионной камеры. Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси

Нарушитель госграницы в объективе тепловизионной камеры. Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси

Необычный способ пересечения госграницы пресекли белорусские таможенники. Нелегалом оказался гражданин США, который спрятался в пустом вагоне поезда и пытался попасть в республику из Литвы. План американца был сорван на железнодорожной станции Молодечно.

«27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением Кена – Молодечно», — пояснили таможенники.

Задержанного американца передали пограничным органам для дальнейшего разбирательства.

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А в Ленинградской области недавно пограничники задержали аквалангиста, который пытался переплыть Нарву и попасть из Эстонии в Россию. Мужчина оказался в федеральном розыске по делу о незаконном производстве наркотиков.

Антон Голыбин
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