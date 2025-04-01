Американца-нелегала нашли в вагоне товарного поезда в Белоруссии

Необычный способ пересечения госграницы пресекли белорусские таможенники. Нелегалом оказался гражданин США, который спрятался в пустом вагоне поезда и пытался попасть в республику из Литвы. План американца был сорван на железнодорожной станции Молодечно.

«27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением Кена – Молодечно», — пояснили таможенники.

Задержанного американца передали пограничным органам для дальнейшего разбирательства.