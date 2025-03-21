Пограничники задержали аквалангиста при попытке пересечь границу РФ по Нарве

В Сланцевском районе Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который решил попасть из Эстонии в Россию по реке Нарве. О нарушении госграницы аквалангистом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и ЛО.

Мужчина 1991 года рождения был одет в гидрокостюм. После задержания выяснилось, что пловец находится в федеральном розыске по делу о незаконном производстве наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.