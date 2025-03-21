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21 марта, 01:19

Пограничники задержали аквалангиста при попытке пересечь границу РФ по Нарве

В Сланцевском районе Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который решил попасть из Эстонии в Россию по реке Нарве. О нарушении госграницы аквалангистом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и ЛО.

Мужчина 1991 года рождения был одет в гидрокостюм. После задержания выяснилось, что пловец находится в федеральном розыске по делу о незаконном производстве наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

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Этот случай напомнил о прошлогодней попытке украинца сбежать из страны, переплыв Дунай на специальном подводном акваскутере. 38-летний «подводник» пытался избежать мобилизации, но был задержан пограничниками.

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Shutterstock / FOTODOM / Studio GM

Антон Голыбин
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