Пограничники задержали аквалангиста при попытке пересечь границу РФ по Нарве
В Сланцевском районе Ленинградской области пограничники задержали мужчину, который решил попасть из Эстонии в Россию по реке Нарве. О нарушении госграницы аквалангистом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и ЛО.
Мужчина 1991 года рождения был одет в гидрокостюм. После задержания выяснилось, что пловец находится в федеральном розыске по делу о незаконном производстве наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.
Этот случай напомнил о прошлогодней попытке украинца сбежать из страны, переплыв Дунай на специальном подводном акваскутере. 38-летний «подводник» пытался избежать мобилизации, но был задержан пограничниками.
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