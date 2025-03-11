Боевики взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане

В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана боевики-сепаратисты атаковали и захватили поезд, который направлялся из Кветты в Пешавар. Об этом сообщает местное издание Jang.

Боевики захватили пассажирский поезд в Пакистане и подорвали рельсы. Видео © X / Fflashfeed

В результате обстрела машинист поезда получил серьёзные травмы. На место происшествия направляются машины скорой помощи и силы безопасности, однако добраться до него сложно из-за труднопроходимой местности, сообщает Reuters.

Местные власти рассматривают это событие как теракт. Сепаратистская группа «Армия освобождения Белуджей» (BLA) взяла на себя ответственность за нападение, утверждая, что захватила заложников в поезде, включая сотрудников сил безопасности. Согласно сообщениям в СМИ, было подорвано железнодорожное полотно, шесть военных погибли, около 450 пассажиров находятся в заложниках, и боевики угрожают их убить в случае начала операции сил безопасности.

В генеральном консульстве РФ в пакистанском городе Карачи заявили, что не располагают информацией о том, есть ли российские граждане среди взятых в заложники пассажиров поезда.